Il Bologna ribalta l’Udinese: 1-2 in rimonta! Thiago Motta sale in classifica

Successo esterno per il Bologna che batte l’Udinese alla DACIA Arena. La squadra di Thiago Motta si impone per 1-2 e sale all’undicesimo posto in classifica

RIMONTA – L’Udinese incassa la seconda sconfitta consecutiva. Alla Dacia Arena il Bologna di Thiago Motta si impone per 1-2 in rimonta. Il vantaggio dei padroni di casa arriva nel primo tempo: al 10′ Beto che segna al volo di sinistro su perfetto invito di Success. Al 16′ il brasiliano si ripete ma il VAR annulla per fuorigioco di Becao. Non sarà l’unico intervento degli assistenti arbitrali: al 36′ lungo check per un possibile rigore, poi non assegnato, al Bologna, al 45′ annullato l’1-1 di Sansone per fuorigioco dello stesso attaccante. Nella ripresa i felsinei salgono in cattedra e ribaltano la gara: al 59′ Sansone trova la rete del pareggio con un bel sinistro su assist di Moro. All’80’ gli emiliani trovano la rete del definitivo 1-2 con Posch. Con questi tre punti la squadra di Thiago Motta sale all’undicesimo posto con 22 punti in classifica.