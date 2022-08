Inter, Inzaghi cambia con lo Spezia dopo Lecce? Uno out, uno di ritorno

L’Inter dopo la vittoria all’ultimo respiro ottenuta sul campo del Lecce si prepara alla prima sfida casalinga con lo Spezia, in programma sabato alle ore 20.45 (QUI le ultime). Inzaghi contro i salentini ha promosso Dimarco e Darmian, con i liguri qualcosa potrebbe cambiare

POSSIBILI SCELTE – L’Inter con il Lecce ha ottenuto i primi 3 punti della stagione non senza soffrire. La squadra di Simone Inzaghi si prepara adesso alla seconda uscita in campionato contro lo Spezia, ovvero prima partita casalinga del nuovo campionato. Il tecnico contro i giallorossi di Marco Baroni ha schierato a sorpresa Federico Dimarco e Matteo Darmian dal 1′ al posto di Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries. Entrambi hanno ripagato la fiducia con una buona prestazione, in particolare l’ex Verona. Con lo Spezia però il tecnico potrebbe anche promuovere l’olandese dopo l’ingresso in campo assolutamente decisivo a Lecce: la sua fisicità, la sua corsa e la sua presenza in area sono fondamentali per la squadra. Anche Bastoni potrebbe tornare dal 1′. Chi invece non ha per nulla convinto è stato Robin Gosens. Non è detto che Inzaghi decida di bocciarlo ma la miglior forma fisica di Dimarco potrebbe avere la meglio. L’Inter inoltre recupera Danilo D’Ambrosio mentre perde Enrikh Mkhitaryan (vedi articolo).