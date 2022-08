Inter-Spezia, San Siro viaggia verso il tutto esaurito! Ultimi tagliandi: le info

L’Inter, dopo i primi 3 punti in campionato contro il Lecce, torna a giocare a San Siro, davanti ai suoi tifosi. Il pubblico nerazzurro è pronto a regalare agli uomini di Inzaghi un’accoglienza da brividi per la sfida con lo Spezia (QUI le ultimissime), in programma sabato alle ore 20.45

PRIMA IN CASA – L’Inter, dopo la vittoria all’ultimo respiro siglata Denzel Dumfries sul campo del Lecce, è pronta a disputare la sua prima gara di campionato a San Siro, davanti ai suoi tifosi. Sabato 20 agosto i ragazzi di Simone Inzaghi sfideranno lo Spezia di Luca Gotti in un Meazza che viaggia verso il tutto esaurito. L’Inter attraverso il sito ufficiale comunica la disponibilità degli ultimi posti per far registrare il sold out. Di seguito tutti le info utili.

Inter-Spezia: ultimi posti disponibili. San Siro verso il tutto esaurito

Sono a disposizione gli ultimi posti per far registrare il tutto esaurito. Acquistando un biglietto intero sarà possibile acquistare a soli 10 euro un tagliando per il terzo anello rosso per i minori di 16 anni. Una promozione per far vivere anche ai ragazzini l’emozione della prima di campionato a San Siro. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale inter.it/tickets, il canale di vendita scelto ormai dalla quasi totalità dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e vista 3D del campo da ogni seduta.

Sono inoltre attivi gli sportelli biglietteria presso l’Inter Store Milano (aperto da giovedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato), allo stadio San Siro (ingresso 14 – aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45) e gli oltre 1.000 punti vendita della rete Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita. Prosegue inoltre la vendita per Inter-Cremonese di martedì 30 agosto e Inter-Torino di inizio settembre.

Fonte: inter.it