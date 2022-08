Paventi: «Mkhitaryan sicuramente out in 3 gare. Casadei dà fiato all’Inter»

L’Inter perde Mkhitaryan per la prossima sfida con lo Spezia e non solo (vedi articolo). Andrea Paventi – intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24 da Appiano Gentile -, fa il punto sulla giornata in casa nerazzurra

GIORNATA DEDICATA – L’Inter perde Enrikh Mkhitaryan in vista dello Spezia. Secondo Andrea Paventi, altre tre gare sono a forte rischio: «Mkhitaryan salterà sicuramente le sfide con Spezia, Lazio e Cremonese, provando a rientrare per il derby con il Milan. L’allenamento ad Appiano Gentile sta per iniziare, qui ovviamente è la giornata di Casadei al Chelsea. Una partenza per un prospetto di sicuro avvenire ma questo potrà dare un po’ di fiato alla società per concentrarsi poi sul tassello che manca, ovvero il difensore. Vedremo dove si indirizzeranno le trattative dopo la cessione di Casadei, al netto di offerte monstre per altri giocatori, per esempio Skriniar, che potrebbero arrivare anche nell’ultima settimana di mercato».