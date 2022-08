Radu, De Grandis lo difende: «Alvini bravo con lui ma ora deve ripartire!»

Radu è nuovamente al centro delle critiche dopo l’errore in Fiorentina-Cremonese. A “Sky Calciomercato” il giornalista De Grandis commenta la situazione, elogiando le dichiarazioni di Alvini verso il suo portiere e poi lanciando un appello al giovane estremo difensore rumeno.

VIA I FANTASMI DEL PASSATO – Andrei Radu è ancora al centro delle polemiche dopo il grave errore commesso in Fiorentina-Cremonese (vedi video). Il classe ’97 ha regalato la vittoria ai viola con un errore all’ultimo minuto. Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis commenta le parole rilasciate dall’allenatore grigiorosso Massimiliano Alvini verso l’ex Inter: «Alvini è stato bravo nelle dichiarazioni. Ha detto che Bologna-Inter è il passato e ora lui è il titolare della Cremonese. Queste parole dovrebbero tranquillizzare Radu, che è un buon portiere, ma deve scrollarsi di dosso i fantasmi del passato e ripartire». Queste le parole di De Grandis sulla situazione del portiere rumeno in prestito dall’Inter.