Inter-Genoa, vigilia con nuovi tamponi: responso in extremis e attesa

Condividi questo articolo

Inter-Genoa

Inter-Genoa si giocherà domani alle ore 15, con il rebus tamponi. Dopo che ieri l’esito è stato negativo per tutti (vedi articolo) oggi il gruppo squadra si sottoporrà a nuovi test, per scongiurare il pericolo di un contagio da Coronavirus.

SI FERMA A CINQUE? – Alessandro Antonello, Piero Ausilio, l’avvocato Angelo Capellini, Giuseppe Marotta e un membro dello staff. Questi i cinque membri dell’Inter risultati positivi al Coronavirus giovedì, motivo per il quale i nerazzurri sono in isolamento fiduciario. Il gruppo squadra ha svolto dei test subito dopo la notizia, che hanno fortunatamente dato esito negativo. Oggi per tutti è la volta di un nuovo controllo: tamponi alla vigilia, fondamentali per capire chi potrà esserci per Inter-Genoa. I risultati arriveranno soltanto domani mattina, a poche ore dalla partita del Meazza. Per Antonio Conte un problema in più, perché la formazione sembra fatta ma avrà la certezza dei giocatori disponibili soltanto in extremis. Sperando che nessuno debba dare forfait perché contagiato.