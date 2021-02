Inter, riecco BC Partners! Alzata di nuovo l’offerta per il club – SI

Nikos Stathopoulos BC Partners

BC Partners torna a interessarsi dell’Inter. Secondo Sportitalia l’azienda di private equity con sede a Londra non ha abbandonato l’idea di rilevare la società da Suning, presentando una nuova offerta per il pacchetto completo.

RISALITA – Si torna a parlare di BC Partners come nuovo proprietario dell’Inter. Con Suning che, come ufficializzato ieri, apre all’ingresso di un partner (vedi articolo) il fondo inglese torna alla carica. Secondo quanto riportato da Sportitalia ha alzato l’offerta da settecentocinquanta a ottocento milioni di euro per prendere la società. Da capire se andrà bene alla proprietà cinese, che nelle scorse settimane aveva detto no in tal senso. Da qui a un mese, indicativamente, si prevede che sulla vicenda societaria dell’Inter le notizie continueranno ad arrivare.