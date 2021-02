Inter, un giocatore aveva qualche linea di febbre. Ma tampone negativo – SI

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter attende l’esito dei tamponi che svolgerà domani, sperando che per il Genoa non ci siano defezioni causa Coronavirus. Dopo i cinque positivi fra dirigenza e staff (vedi articolo) allerta massima in casa nerazzurra, per eventuali nuovi contagi. Stando a Sportitalia un giocatore ha avuto qualche linea di febbre, ma risulta negativo.

ALLARME RIENTRATO – In casa Inter c’è massima attenzione per la questione Coronavirus. Dopo che quattro dirigenti e un membro dello staff sono risultati positivi il gruppo squadra è in isolamento fiduciario, come da protocollo. Stamattina sono arrivati i primi esiti dei test, fortunatamente tutti negativi (vedi articolo). Stando a Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, un giocatore (del quale non si sa il nome) aveva manifestato qualche linea di febbre, ma il tampone ha escluso una sua positività quindi pericolo scampato. Domani nuovi tamponi, alla vigilia di Inter-Genoa, col risultato che si saprà soltanto domenica mattina.