Inter-Genoa, Thiago Motta prepara la sorpresa? Possibile un esordio

Inter-Genoa si giocherà dopodomani alle ore 18. Secondo il quotidiano ligure “Il Secolo XIX” Thiago Motta starebbe pensando a un esordio, per sopperire ad alcune assenze e ad altri giocatori non in forma.

NUOVO INNESTO? – Thiago Motta cambia in vista di Inter-Genoa. Dato a rischio esonero la scorsa settimana, il tecnico italo-brasiliano è rimasto in sella e ora prepara la partita di sabato. Se il rientro di Kevin Agudelo dalla squalifica è scontato meno quello di Andrea Favilli e Stefano Sturaro, che si sono infortunati la settimana scorsa. Come riporta “Il Secolo XIX” l’allenatore rossoblù, grande ex di giornata, potrebbe schierare la difesa a quattro per risolvere i problemi visti nelle ultime uscite. A destra è ballottaggio fra Paolo Ghiglione e Peter Ankersen, con quest’ultimo favorito perché il primo ha commesso un grave errore nel derby, mentre gli altri posti sono sicuri per Davide Biraschi, Domenico Criscito e Cristian Romero. La sorpresa di Inter-Genoa potrebbe essere Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 che ha debuttato in Coppa Italia contro l’Ascoli il 3 dicembre. Lasse Schone non convince Thiago Motta: se il danese restasse fuori il diciottenne si giocherebbe il posto con Francesco Cassata, Filip Jagiello e Ivan Radovanovic.

Fonte: Il Secolo XIX – Francesco Gambaro