Zapata torna per Inter-Atalanta? Le tappe dopo l’infortunio – TS

Zapata è fuori da oltre due mesi per un infortunio subito con la Colombia, nella stessa amichevole dove si è fermato Sanchez. L’attaccante potrebbe tornare per Inter-Atalanta dell’11 gennaio, o contro il Parma cinque giorni prima. A riportarlo è il quotidiano “Tuttosport”.



QUANDO TORNA? – Duvan Zapata oggi sarà a Roma, presso la clinica Villa Stuart, per verificare i progressi dopo l’infortunio del 12 ottobre. Nell’amichevole fra Colombia e Cile, la stessa che ha fatto finire in anticipo il 2019 di Alexis Sanchez, l’attaccante dell’Atalanta ha subito una lesione all’adduttore destro. Di recente si è saputo che il colombiano ha avuto una ricaduta, perciò c’è assoluta prudenza da parte dei bergamaschi per stabilire il suo rientro. Se però i controlli odierni dovessero dare un responso positivo, dopo il lavoro di due settimane in Spagna col preparatore di fiducia Carlos Moreno Pedrosa, ecco che Zapata potrebbe essere vicino al rientro. Il quotidiano “Tuttosport” ipotizza due date per la nuova disponibilità: da escludere, ovviamente la partita col Milan di domenica, c’è da attendere il 2020. Lunedì 6 gennaio alle 15 contro il Parma, nella diciottesima giornata di Serie A, o sabato 11 alle 20.45 in casa dell’Inter sono le due sfide dell’Atalanta che Zapata ha nel mirino per mettere l’infortunio alle spalle.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari