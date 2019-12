Braz (vp Flamengo): “Gabigol, noi ottimisti. Cifre Inter? Meno di 22 milioni”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni di Fox Sports, Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha parlato del futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter, Gabigol

SITUAZIONE – Queste le parole di Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, sulle mosse per Gabigol, attaccante di proprietà dell’Inter, a seguito della finale del Mondiale per Club: «Riprenderemo subito a trattare per Gabigol, vogliamo che continui questo progetto che ha funzionato. Con l’Inter va tutto bene da tre-quattro mesi. Quanto vale questo cartellino? Pare che non ci siano cambiamenti su questo fronte rispetto a tre mesi fa. C’è ottimismo su di lui. Per quanto riguarda le cifre, queste sono molto inferiori ai 22 milioni di euro».