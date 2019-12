Inter-Genoa, i calciatori diffidati e squalificati per la 17ª giornata di Serie A

Condividi questo articolo

Inter-Genoa si giocherà alle ore 18, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questo pomeriggio, con tre squalificati: due nei nerazzurri, uno (peraltro ex) nei rossoblù. Tre i diffidati per Conte, ma Barella è ovviamente indisponibile. Qui il riepilogo per le partite del turno di campionato in programma nel weekend.

INTER-GENOA sabato 21 dicembre ore 18 (17ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata), Lautaro Martinez (una giornata)

Diffidati Genoa: Paolo Ghiglione (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Genoa: Goran Pandev (una giornata)