VIDEO – Inter-Genoa, Brozovic e quattro ex protagonisti del “riscaldamento”

PERLE – Inter–Genoa andrà in scena tra poche ore a San Siro e il club nerazzurro, su Twitter, si prepara alla sfida ricordando cinque perle con protagonisti Marcelo Brozovic, Samuel Eto’o, Andreas Brehme, Ruben Sosa e Mauro Zarate. Di seguito il video.