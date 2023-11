Inter-Frosinone, Inzaghi cambia in difesa? La possibile novità

Potrebbe cambiare la situazione in casa Inter in vista del Frosinone per quanto riguarda la difesa. La possibile novità di Simone Inzaghi.

SORPASSO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, su Twitter, Matteo Darmian è in sorpasso su Stefan de Vrij nei tre della difesa. Simone Inzaghi potrebbe essere dunque decidere di schierare l’italiano e non l’olandese in campo dal primo minuto domani sera per Inter-Frosinone.

Fonte: Twitter Matteo Barzaghi