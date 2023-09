Inter-Fiorentina 4-0, il tabellino della partita della 3ª giornata di Serie A

Inter-Fiorentina è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la terza giornata di Serie A 2023-2024.

DISTRUTTI! – L’Inter fa anche meglio delle partite contro Monza e Cagliari: terza vittoria su tre. Distrutta la Fiorentina, con un inequivocabile 4-0 e una superiorità netta per tutti i novanta minuti. A metà primo tempo si sblocca – finalmente – Marcus Thuram con un bel colpo di testa su cross precisissimo di Federico Dimarco. Ci sono già diverse occasioni per raddoppiare prima dell’intervallo, ma il 2-0 non arriva. E quando sembrava che le opportunità sprecate cominciassero a essere troppe Thuram si inventa un assist geniale mandando in porta Lautaro Martinez, che scarica di rabbia il pallone del raddoppio. Subito dopo rigore per fallo di Oliver Christensen su Thuram, trasforma Hakan Calhanoglu. Da lì non c’è più partita, ma c’è il tempo per il poker ancora di Lautaro Martinez su cross di Juan Guillermo Cuadrado. Dopo la sosta derby col Milan, fra le uniche squadre a punteggio pieno. Questo il tabellino di Inter-Fiorentina.

INTER-FIORENTINA 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (70’ Cuadrado), Barella (59’ Frattesi), Calhanoglu (78’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70’ Carlos Augusto); Thuram (70’ Arnautovic), Lautaro Martinez.

In panchina: Calligaris, Audero, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Kamaté, Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, L. Ranieri, Biraghi; Arthur (75’ Amatucci), Mandragora; N. Gonzalez (55’ Brekalo), Bonaventura (55’ Infantino), Kouamé (46’ Sottil); Beltran (46’ Nzola).

In panchina: Terracciano, Martinelli, Mina, Martinez Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Kokorin.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Costanzo – Passeri; Sacchi; VAR Mazzoleni; A. VAR Paganessi).

Gol: 23’ Thuram, 53’, 73’ Lautaro Martinez, 58’ rig. Calhanoglu.

Ammoniti: L. Ranieri (F), Barella (I), Italiano (F, allenatore)

Recupero: 5’ PT, 5’ ST.