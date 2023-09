Inter-Fiorentina 4-0, pagelle: Lautaro Martinez un sogno 9, Thuram 8!

L’Inter riprende il Milan in vetta con una vittoria netta contro la Fiorentina per 4-0. Lautaro Martinez dà spettacolo come non mai 9, Marcus Thuram si sblocca definitivamente 8.

YANN SOMMER 6 – La Fiorentina durante il primo tempo non tira mai in porta. Lo svizzero fa bene palla al piede, nella ripresa dimostra di avere bisogno ancora di sicurezza. Le due parate su Sottil sono buone ma non proprio convincenti.

Inter-Fiorentina, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Kouame non vede il campo, è entrato per caso? Matteo lo sovrasta, lo domina e al primo tocco già gli ha tolto palla. Aggressivo e attento, perfetto.

STEFAN DE VRIJ 7 – Se ancora ci fosse stato bisogno di conferme, de Vrij oggi ne ha data un’altra. Beltran annullato, eleganza in impostazione e difensivamente impeccabile. Bentornato Stefan!

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Nico Gonzalez non fa paura, infatti le sue solite cavalcate da esterno d’attacco arrivano. Il cross teso per Thuram poteva valere il 2-0 già al primo tempo, ma nel secondo tempo serve palle degne del miglior regista al mondo. Prima quella per la testa di Lautaro Martinez, poi quella per Thuram sulla seconda rete.

Inter-Fiorentina, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Oggi meno preciso delle scorse due giornate, anche più bacchettato da Inzaghi perché spesso assente in fase di pressing su Biraghi. Fa la scelta giusta a fine primo tempo con il passaggio per Thuram che però non concretizza. Colpisce un oalo che gli impedisce il secondo timbro in campionato.

– dal 69′ JUAN CUADRADO 6 – L’assist per Lautaro Martinez spiega il motivo per cui è stato acquistato. Ottimo ingresso ancora per il colombiano.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Ammonito per proteste, ma più che legittime. L’intervento di Arthur è da arancione, neanche il giallo. Nel secondo tempo si gestisce e ferma il contropiede più pericoloso della Fiorentina.

– dal 58′ DAVIDE FRATTESI 6 – In modalità motorino supera in velocità Arthur e serve Dumfries creando un’importante occasione da gol.

HAKAN CALHANOGLU 7.5 – Se qualcuno crede di poter marcare a uomo Hakan si sbaglia. Bonaventura ci riesce nei primi minuti, poi il turco entra in partita e porta a spasso il centrocampo. Difensivamente è ancora più importante che in fase di possesso, poi su calcio di rigore trova il 3-0.

– dal 78′ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Calma e passaggi sempre al momento giusto, prima per Dimarco poi per Dumfries. Protagonista silenzioso per Inzaghi.

FEDERICO DIMARCO 7 – Terzo assist in tre partite di campionato, ottavo nel 2023. Sbaglia un cross facilissimo ad inizio partita, poi sorpassa Arthur e mette una palla precisa sulla testa di Thuram.

– dal 69′ CARLOS AUGUSTO 6 – Si vede poco sulla sua fascia, ma la partita è già chiusa quando entra.

Inter-Fiorentina, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 8 – Agisce da 10, libera i compagni, tecnicamente non sbaglia mai. Oggi arriva però finalmente il gol, il primo in maglia nerazzurra. Taglio al centro dell’area e colpo di testa di pura potenza e cattiveria. Sulla seconda rete il passaggio per Lautaro Martinez vale il secondo assist stagionale. Subisce in più il rigore del terzo timbro.

– dal 69′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Proprio come Augusto entra e non deve fare tanto, continua l’attesa per il suo primo gol.

LAUTARO MARTINEZ 9 – Un autentico leader, inutile ribadirlo ogni settimana. Spalle alla porta fa salire la squadra, recupera anche la palla che dà il via al gol dell’1-0 momentaneo. Il raddoppio poteva arrivare solo da lui e il quarto è da vero rapace d’area. Centravanti puro si fa beffe di Milenkovic.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Una prima mezz’ora di attesa, poi la valanga nerazzurra sulla Fiorentina. Pressing più alto, gestione del possesso da sogno, cinismo nei momenti giusti. Thuram e Lautaro Martinez fanno dimenticare gli ex e rivalutano il mercato di Marotta, Ausilio e Baccin. La Lu-La si è trasformata in Thu-La, meglio di così dalle prime tre giornate non si poteva avere. 3 partite 9 punti con 8 gol fatti e 0 subiti, ora testa al derby per il momento della verità!

Le pagelle degli avversari: la Fiorentina di Italiano

FIORENTINA – Christensen 6.5; Dodo 5.5, Milenkovic 5, Ranieri 5, Biraghi 5; Arthur 6 (Amatucci 6), Mandragora 6; Nico Gonzalez 5 (Brekalo 6), Bonaventura 6.5 (Infantino 5.5), Kouame 5 (Sottil 5.5); Beltran 5 (Nzola 6) All. Italiano 4