Inter-Fiorentina, si ripresenta il problema vice-Brozovic: tre per una maglia

In Inter-Fiorentina, Inzaghi potrebbe fare nuovamente a meno di Brozovic non ancora del tutto recuperato dall’infortunio (vedi articolo). Tre giocatori per una maglia dal 1′

DUBBIO − È l’antivigilia di Inter-Fiorentina, match valido per la trentesima giornata di campionato. In casa nerazzurra, c’è ancora preoccupazione per le condizioni di Marcelo Brozovic. Il problema rimediato a Liverpool non è ancora stato del tutto risolto dal centrocampista croato. Dunque, in attesa di capirne di più, in tre scalpitano per farne le veci sabato pomeriggio a San Siro. Si tratta di Arturo Vidal, Matias Vecino e Roberto Gagliardini. Il cileno è entrato bene a Torino domenica scorsa ma in settimana si è lasciato andare in certe dichiarazioni sul proprio futuro che hanno indispettito la dirigenza dell’Inter. Per lui, infatti, pronta una multa. Quanto a Vecino, l’esperimento regista di qualche giorno fa non ha sicuramente funzionato. Poca adattabilità in quel ruolo e carenza in fase di costruzione. Dei tre, l’unico che può veramente esercitare quella ‘professione’ sembra Gagliardini. Il nodo sarà sciolto nelle prossime ore. Con la speranza che Brozovic inizi a dare segnali positivi.