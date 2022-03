Brozovic preoccupa in vista di Inter-Fiorentina: le condizioni del croato

Brozovic non ha ancora recuperato del tutto dal fastidio muscolare rimediato durante Inter-Fiorentina. In dubbio la sua disponibilità per il match di sabato pomeriggio

LAVORO PERSONALIZZATO − Ancora allenamento differenziato per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, dunque, a due giorni da Inter-Fiorentina rimane in forte dubbio. Non è ancora al 100% il regista nerazzurro che anche oggi, come nei giorni precedenti, ha svolto un lavoro personalizzato. A riportarlo è Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, tramite un post sul suo account Twitter. Alla gara contro la Fiorentina, manca pochissimo. Giornata di domani, a questo punto, decisiva.