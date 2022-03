Italiano: «Inter tra le più forti in Italia ma noi vogliamo essere propositivi»

Vincenzo Italiano, durante il Fiorentina weekly sul sito ufficiale del club viola, ha parlato dell’imminente match contro l’Inter in campionato. Il tecnico non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri

CAMPIONI − Italiano ha presentato la partita di sabato contro l’Inter: «Sabato andremo in casa dei campioni d’Italia, una delle squadre più forti in Italia. Il nostro atteggiamento è quello di dover affrontare i più forti. Lo hanno dimostrato lo scorso anno e anche quest’anno. Quindi, bisogna avere un approccio tale per tenere testa all’Inter. L’Inter ha qualità in tutti i reparti e una squadra fisica che crea tante difficoltà se gli lasci il pallino del gioco. Vogliamo limitarli e cercare in tutti i modi di avere delle chance ed essere propositivi».