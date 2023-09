Inter-Fiorentina, probabile formazione: un dubbio per Inzaghi − Sky

Inter-Fiorentina sta facendo ragionare Simone Inzaghi sulla probabile formazione da schierare in campo: c’è un dubbio di non poco conto.

DUBBIO − Simone Inzaghi sta lavorando per schierare la migliore formazione dell’Inter contro la Fiorentina. Secondo le ultime di Sky Sport, oltre ai sicuri assenti che saranno Francesco Acerbi e Stefano Sensi, c’è un giocatore ancora in dubbio. Non è infatti certo che Alexis Sanchez verrà convocato perché, per stare dietro a diverse pratiche burocratiche, non si è allenato sempre in settimana. C’è invece Benjamin Pavard che va tra i disponibili insieme ad Audero, Carlos Augusto, Bissek, Cuadrado, Frattesi, Arnautovic e Klaassen.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.