Inter, oggi Frosinone poi altre due: Inzaghi punta a tre record − CdS

L’Inter oggi sarà in trasferta sul campo del Frosinone, per poi chiudere la stagione con Lazio e Verona. Simone Inzaghi punta ancora a tre record da battere.

PUNTI − Triplo obiettivo per l’Inter in questa finale di stagione, contraddistinto da tre partite: Frosinone, Lazio e infine Verona. Dopo il KO sul campo del Sassuolo, i campioni d’Italia vorranno subito rialzare la testa. Non tanto per la classifica, ormai ininfluente, bensì per l’orgoglio e per onorare fino all’ultimo questo campionato stradominato. Simone Inzaghi farà dei cambi, ma il suo obiettivo principale sarà vincere per continuare a sognare il record di punti nella storia dell’Inter. Record che ad oggi appartiene a Roberto Mancini con 97 gettoni conquistati nella stagione 2007-08. Finora Inzaghi ne ha totalizzati 89, vincendo oggi supererebbe Antonio Conte, che nell’anno del diciannovesimo scudetto si fermò a 91.

Inter, da Frosinone passano anche altri due record

DIFESA − Non solo record di punti, ma l’Inter in queste tre partite giocherà anche per il record della difesa meno battuta e del maggior numero di clean sheet in una singola stagione. La tappa Frosinone sarà indicativa. Per gli ultimi 270’ rimangono ancora il ballo anche il record dei clean-sheet, che attualmente sono 20 (il record è a una sola partita di distanza), e il più difficile minimo dei gol subiti, che è fissato a quota 20 e vede i nerazzurri a 19 reti incassate dopo 35 giornate.

