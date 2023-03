Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: restano pochi dubbi − Sky

Inter-Fiorentina sarà giocata domani a San Siro alle ore 18:00. Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano ragionano sulle probabili formazioni da schierare in campo: restano pochi dubbi da una parte e dall’altra. Le ultime da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI − L’Inter domani pomeriggio alle ore 18:00 ospiterà la Fiorentina per la 28a giornata di Serie A. Sia Simone Inzaghi (vedi articolo) sia Vincenzo Italiano stanno perciò ragionando sulle migliori formazioni da schierare in campo. Per il tecnico nerazzurro restano solamente un paio di dubbi. innanzitutto, se confermare Francesco Acerbi al centro della difesa o se invece dare più spazio a Stefan De Vrij. Mentre in attacco il ballottaggio è aperto tra Joaquin Correa e Lautaro Martinez, con il primo in leggero vantaggio sul secondo (vedi articolo). Per quanto riguarda invece la Viola, Italiano sta ragionando per lo più sull’attacco: non ci sarà Luka Jovic, ma Nico Gonzalez con ogni probabilità sarà utilizzato solamente a partita in corso lasciando Spazio ad Arthur Cabral. Per il centrocampo, infine, Giacomo Bonaventura può superare Antonin Barak.

Queste le probabili formazioni di entrambe le squadre secondo Sky Sport:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa (Lautaro). All. Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Saponara. All.: Italiano