Inter-Fiorentina, tentazione Correa insieme a Lukaku! − Sky

Matteo Barzaghi, in onda su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione che l’Inter potrebbe schierare domani a San Siro contro la Fiorentina. Le ultime, partendo dalle parole di Simone Inzaghi (vedi articolo).

TENTAZIONE − Matteo Barzaghi, su Sky Sport nel corso del programma “Campo Aperto”, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra alla vigilia di Inter-Fiorentina: «La Fiorentina sarà una squadra difficile da affrontare. Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku saranno importantissimi. Il belga è carico dopo i 4 gol segnati con il Belgio. Sarà un periodo tostissimo per l’Inter tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Domani tentazione Joaquin Correa a sorpresa. Perché è rimasto in queste settimane a lavorare ad Appiano Gentile. Lukaku ha grande entusiasmo, quindi lo mettiamo titolare. Lautaro Martinez è rientrato invece solo ieri, mentre Edin Dzeko è tornato ma con la Bosnia ha avuto qualche piccolo acciacco. Lautaro e Correa si giocano il posto. Altro dubbio è in difesa perché Stefan De Vrji cerca di insidiare uno tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A destra c’è Matteo Darmian. Nel centrocampo, di fatto senza Hakan Calhanoglu ci sono Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Henrix Mkhitaryan e Robin Gosens. Assenti Federico Dimarco e Milan Skriniar. Calhanoglu punta al ritorno di Champions League per essere a disposizione».