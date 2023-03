Pizzi: «Vendere Onana grande affare. Inter favorita per la finale…»

L’ex calciatore Fausto Pizzi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio. Tante parole per i calciatori nerazzurri, dal caso André Onana fino a Romelu Lukaku e Alessandro Bastoni.

PLUSVALENZA – Fausto Pizzi parla di alcune trattative di mercato per l’Inter: «Acerbi ha detto chiaramente che vuole rimanere all’Inter, ma non aspetterà fino all’ultimo giorno di mercato come l’anno scorso. Logico che l’anno dopo si aspetta altro, la dirigenza non definì un diritto di riscatto e quest’estate bisognerà sedersi al tavolo con la Lazio. Dovesse cambiare l’allenatore cambierebbero anche le priorità, compreso Acerbi. Tutti in questa trattativa hanno interesse a chiudere positivamente. Sarebbe un grandissimo affare per l’Inter vendere Onana, porterebbe un’enorme plusvalenza a bilancio. Questo portiere a zero era da prendere, aveva esperienza europea con l’Ajax nonostante l’anno di squalifica, è molto giovane ed è stato giusto affidargli il ruolo da titolare. Onana non ha trovato terreno agevolato con Handanovic, ha conquistato il posto a suon di prestazioni. Vicario mi sembra un grande prospetto, sta facendo bene e mi piace anche Falcone del Lecce. Ci sono portieri italiani bravi, ci possono essere sostituti all’altezza».

Inter, il percorso in stagione

PERCORSO – L’ex calciatore ha poi analizzato la stagione nerazzurra e toccato i temi Bastoni e Lukaku: «L’Inter ha il dovere di giocarsi tutte le possibilità, il posto Champions però non può essere mancato. Essere quinti in campionato e avere la finale sarebbe una follia da non potersi permettere. I nerazzurri secondo me favoriti per la finale di Champions League, hanno attitudine per le partite secche e ha la semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Superarla vorrebbe dire essere vicini a un trofeo. L’Inter non può scegliere. Ci si deve muovere per tempo con Bastoni, si rischia di fare la fine del Milan con Calhanoglu, Donnarumma, Kessié e Leao. Difficile poi trovare sostituti all’altezza senza spendere tanto. Il difensore è giovane, italiano, tifoso interista e può essere bandiera della squadra. Se l’Inter ha necessità di abbassare il prezzo di Lukaku le parole di Marotta sarebbero una mossa per ottenere uno sconto. Lukaku non ha fatto una stagione all’altezza, in questo momento sembra abbia raggiunto una buona condizione fisica grazie alle partite giocate consecutive. Può essere l’arma in più».