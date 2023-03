Inter-Fiorentina, Italiano senza Jovic! In dubbio un altro titolare – CdS

Inter-Fiorentina è in programma sabato alle 18. Italiano dovrà rinunciare a Jovic, fermato da un’infezione virale. In dubbio anche un altro titolare. Le ultime dal Corriere dello Sport

IN DUBBIO – Inter-Fiorentina non avrà Luka Jovic fra i protagonisti. L’attaccante è stato fermato, nelle scorse settimane, da un’infezione virale non ancora completamente superata come emerso dalla visita specialistica effettuata, nella giornata di ieri, dall’attaccante. Secondo il Corriere dello Sport, al posto dell’attaccante di proprietà del Real Madrid al centro dell’attacco, a San Siro, partirà Rafael Cabral. Vincenzo Italiano però potrebbe dover rinunciare anche ad un’altra pedina fondamentale: Nico Gonzales. L’argentino, impegnato con la sua Nazionale, rientrerà solo oggi in Italia. La speranza del tecnico è che il calciatore arrivi in tempo per effettuare la seduta di allenamento pomeridiana in programma oggi pomeriggio alle 16. Altrimenti il calciatore avrà solo un allenamento nelle gambe prima della sfida di San Siro contro l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Ilaria Masini