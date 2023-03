Galderisi: «Juventus può vincere Coppa Italia ed Europa League! Quarto posto…»

Giuseppe Galderisi, ex attaccante tra le altre di Juventus e Verona, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato delle possibilità dei bianconeri in Coppa Italia e non solo

TROFEO – Queste le considerazioni di Galderisi sulla Juventus. L’ex attaccante è convinto che i bianconeri possano conquistare sia la Coppa Italia che l’Europa League. Di seguito le sue parole: «Juventus fra le prime 4? Se continuano come le ultime partite, perché no?. Vincere Europa League e Coppa Italia? Non ci sono dubbi. La Juve è nata per vincere, ogni obiettivo è importante. I bianconeri possono conquistare entrambe le manifestazioni: nella partita secca la squadra di Allegri può battere chiunque».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna