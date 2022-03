Inter-Fiorentina, Inzaghi dirige l’allenamento: anche oggi due assenti

L’Inter anche oggi si è riunita in allenamento per preparare l’importante sfida con il Fiorentina in programma sabato 19 marzo alle 18. Anche oggi due assenti

IN ALLENAMENTO – Inter-Fiorentina andrà in scena sabato alle 18, i nerazzurri vogliono ritrovare la vittoria dopo lo stop in campionato con i granata. Simone Inzaghi come sempre ha seguito con attenzione l’allenamento della squadra. Gruppo al completo tranne per due giocatori infortunati. Anche oggi Marcelo Brozovic ha svolto lavoro specifico così come nei giorni scorsi, visto l’infortunio subito nel corso della sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool. Il croato ha già saltato l’ultimo match dei nerazzurri contro il Torino ed è in dubbio per la sfida con i viola. Assente, ovviamente, anche Stefan de Vrij. Per l’olandese l’appuntamento per il ritorno in campo è previsto dopo la sosta per le nazionali.