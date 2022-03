Inter-Fiorentina, conferma dal 1′ per Ranocchia? Inzaghi ne cambia 3 – SM

Inter-Fiorentina, sfida in programma sabato alle 18.00 a San Siro e valevole per la trentesima giornata di Serie A, ripropone a Inzaghi il dubbio Brozovic (QUI le ultime). Secondo le indiscrezioni di sportmediaset.it, il tecnico nerazzurro potrebbe confermare Ranocchia dal 1′ con tre differenze rispetto al Torino

ASSENZE – Inter-Fiorentina è una sfida importante per Samir Handanovic e compagni che per poter ancora puntare allo scudetto hanno bisogno dei 3 punti e di una prestazione convincente. Con Marcelo Brozovic in dubbio e la sicura assenza di Stefan de Vrij, Simone Inzaghi si trova a dover studiare le alternative.

INTER-FIORENTINA, INZAGHI STUDIA LE ALTERNATIVE A BROZOVIC

ALTERNATIVE – Secondo le ultime di sportmediaset.it, il tecnico nerazzurro potrebbe confermare Andrea Ranocchia dal 1′ come contro il Torino mentre le novità potrebbero essere tre rispetto appunto all’ultima sfida con i granata. Una è Arturo Vidal nelle vesti di vice Brozovic, a differenza di quanto invece prospettato dal Corriere dello Sport (vedi articolo), con la bocciatura dunque di Matias Vecino. L’altra è Robin Gosens titolare sulla corsia sinistra per concedere a Ivan Perisic un turno di riposo e per finire il ritorno di Denzel Dumfries sulla corsia destra a discapito di Matteo Darmian.

CONFERME IN ATTACCO – Per il resto l’undici titolare vedrà sempre Handanovic in porta, difesa a tre con Bastoni, Ranocchia e Skriniar. Centrocampo con Barella, Vidal/Brozovic, Calhanoglu e sulle corsie esterne Dumfries a destra e Gosens/Perisic a sinistra. In attacco solo conferme per Dzeko e Lautaro Martinez con Joaquin Correa e Alexis Sanchez pronti a dare supporto a gara in corso.