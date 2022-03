Inter-Fiorentina, dubbio Brozovic per Inzaghi: nuova idea rispetto al Torino

Inter-Fiorentina è la sfida in programma sabato alle 18.00 a San Siro, valevole per la trentesima giornata di Serie A che vede ancora Brozovic in dubbio (QUI le ultime sul croato). Inzaghi ovviamente sta già pensato alle alternative, con un’idea diversa rispetto al Torino. Di seguito quanto rivelato dal Corriere dello Sport

MOMENTO DELICATO – Inter-Fiorentina è una sfida delicata per gli uomini di Simone Inzaghi che ora senza Champions League ed impegni extra, esclusa la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan, non hanno scusanti. I nerazzurri per rimanere attaccati al treno scudetto devono necessariamente puntare ai 3 punti e l’ostacolo è ancora una volta Marcelo Brozovic. Il croato infatti non è ancora tornato in gruppo e rimane in dubbio per la sfida con i viola.

IDEA – Inzaghi dunque studia le alternative, tenendo conto di soluzioni differenti rispetto a quella applicata con il Torino, rivelatasi fallimentare. L’ultima idea del tecnico nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere quella di accentrare Hakan Calhanoglu in regia con l’inserimento di Roberto Gagliardini dal 1′.

