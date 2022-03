Scamacca obiettivo dell’Inter, ma prima va chiarito il futuro di Pinamonti

Gianluca Scamacca è un profilo che l’Inter segue attentamente in vista del mercato estivo, quando la dirigenza dopo un’attenta valutazione cercherà di piazzare alcuni colpi sia in entrata che in uscita. Il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha parlato di lui facendo però riferimento ad Andrea Pinamonti, giocatore di proprietà dei nerazzurri.

IN ATTACCO – L’Inter non ha mai nascosto l’interesse per Gianluca Scamacca, giovane attaccante di proprietà del Sassuolo che bene sta facendo in questa stagione in Serie A. Altro giocatore che però sta facendo bene è Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter, e che interessa già a diversi club in Serie A. I nerazzurri sanno di poter far cassa con lui o comunque di poterlo utilizzare come possibile pedina di scambio. Secondo Fabrizio Romano, difficile capire se sarà possibile inserirlo in una trattativa con il Sassuolo, dato che il calciatore comunque piace anche alla Lazio e magari anche altre occasioni potrebbero presentarsi. Dunque per l’Inter è importante gestire Pinamonti per poi fare l’assalto finale a Gianluca Scamacca.