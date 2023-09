Inter-Fiorentina, forfait per 3 interisti: la probabile formazione − CdS

Vigilia di Inter-Fiorentina, match valevole per la terza giornata di campionato. Inzaghi dovrà fare a meno di tre giocatori per la sfida ai viola

LE ULTIME − Meno uno a Inter-Fiorentina, primo vero test importante per i nerazzurri di questo inizio di campionato. L’obiettivo è quello di dare continuità alle due vittorie di fila contro Monza e Cagliari. Per farlo, Inzaghi si affiderà agli stessi due undici visti nelle due partite precedenti. Il tecnico non cambierà. Vanno verso la non convocazione Francesco Acerbi, Stefano Sensi e Alexis Sanchez. I primi due per problemini fisici, il secondo più per questioni ancora burocratiche e di forma. Gli ultimi due volti nuovi, ovvero Davy Klaassen e Benjamin Pavard, saranno invece convocati. La probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez