VIDEO – Roma-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Milan, anticipo della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.

TRE IN TRE – Roma-Milan 1-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Il Milan arriverà al derby contro l’Inter dopo la sosta per le nazionali a punteggio pieno. Contro la Roma arriva il terzo rigore – discusso – in altrettante partite (e nei primi 188′ di campionato), quando l’arbitro Antonio Rapuano punisce al VAR un contatto fra Rui Patricio (disteso per una parata) e Ruben Loftus-Cheek. Di nuovo Olivier Giroud dal dischetto, implacabile come le due volte col Torino, e 0-1 al 9′. La superiorità del Milan si mostra per tutto il primo tempo, ma senza altri gol. Il secondo arriva dopo tre minuti dall’inizio della ripresa, quando su cross dalla destra Rafael Leao si coordina con un’incredibile rovesciata e fa secco Rui Patricio. All’ora di gioco ingenuo ennesimo fallo di Fikayo Tomori su Andrea Belotti da già ammonito, secondo giallo e Milan in dieci (l’inglese salterà il derby). La Roma sfrutta la superiorità numerica però solo al 92′, quando accorcia con Leonardo Spinazzola su conclusione deviata. Troppo tardi per José Mourinho, al quale non basta l’esordio di Romelu Lukaku subentrato a venti minuti dalla fine.

Video con gli highlights di Roma-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.