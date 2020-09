Inter-Fiorentina, Eriksen c’è! Conte deve sceglierne solo uno, modulo 1+2

Christian Eriksen Inter-Pisa

Inter-Fiorentina domani alle ore 20.45 vedrà presumibilmente anche Eriksen fra i titolari. È quanto segnala Matteo Barzaghi di Sky Sport, intervenuto in collegamento durante “Calciomercato – L’Originale”, con le scelte di Conte per l’anticipo di domani. Come modulo si passa dal 3-5-2 al 3-4-1-2 per adattare il danese.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – Inter-Fiorentina è in programma domani alle ore 20.45, come anticipo della seconda giornata di Serie A. C’è grande attesa per la formazione, visto che è il primo impegno stagionale dei nerazzurri, e per uno in particolare. Secondo Matteo Barzaghi ci sarà il grande lancio: «Christian Eriksen è candidato a giocare titolare sulla trequarti domani sera contro la Fiorentina, in un 3-4-1-2. A conferma degli esperimenti fatti nelle amichevoli, dove Antonio Conte ha sempre giocato con questo sistema di gioco, dovrebbe scendere in campo con la stessa squadra vista col Pisa, a eccezione di un centrocampista che dovrebbe essere Marcelo Brozovic. Se la gioca con Roberto Gagliardini lì in mezzo, diciamo che è l’unico dubbio che si porta Conte. È l’esordio per Achraf Hakimi in campionato, e attenzione perché potrebbe essere un fattore, con un Ivan Perisic ritrovato con grande entusiasmo e con davanti Eriksen, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Arturo Vidal parte dalla panchina».