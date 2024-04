Inter-Empoli, niente Sommer? La scelta di Inzaghi conferma una modalità!

In Inter-Empoli Simone Inzaghi rinuncia a Sommer, nonostante i miglioramenti fisici, e conferma il modus operandi con gli infortunati.

DUBBIO – Nell’ultima settimana la presenza di Yann Sommer in Inter-Empoli è sempre risultata incerta. Il portiere svizzero, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato con la propria Nazionale, è subito rientrato a Milano per iniziare le cure mediche. Le terapie e gli allenamenti sembravano aver aiutato nell’accelerare il recupero. Tanto da considerare l’estremo difensore quasi certamente disponibile per Inter-Empoli, e non solo per la panchina. Fra dubbi e interrogativi Sommer correva per un posto da titolare fra i suoi pali nerazzurri nel match del Monday night. Ma il margine di vantaggio che lo svizzero sembrava avere, a poche ore da Inter-Empoli, sembra diminuito radicalmente.

MODALITÀ – Stando agli ultimi aggiornamenti in merito alla probabile formazione di Simone Inzaghi, infatti, la porta nerazzurra verrà affidata ad Emil Audero. Considerando i miglioramenti della caviglia di Sommer nell’ultima settimana raccontati dalle testimonianze vicine ad Appiano Gentile e il dubbio fino a poco prima di Inter-Empoli, la decisione presa dall’allenatore piacentino non fa altro che rendere palese la sua modalità. Inzaghi, ancora una volta, conferma di preferire la cautela e il rientro graduale degli infortunati, senza forzare tempistiche e fisico. Sommer in Inter-Empoli riposerà, come la maggior parte dei nerazzurri che, nel corso della stagione, sono tornati a disposizione e sono subentrati in campo nella prima partita utile solo per pochi minuti alla fine.