Inter-Empoli, per Nicola cambi di formazione in un reparto

Inter-Empoli si giocherà stasera alle 20.45 e vedrà alcune novità di formazione per Nicola, rispetto alla partita prima della sosta contro il Bologna. Occhi puntati su un reparto.

LE NOVITÀ – Inter-Empoli arriva a ben diciassette giorni dall’ultima partita dei toscani, che nella ventinovesima giornata di Serie A avevano anticipato al venerdì sera col Bologna. Nel finale – prima di subire il gol dello 0-1 nel recupero – si era infortunato gravemente Tyronne Ebuehi che ha finito anzitempo la stagione. Il nigeriano era però subentrato, a differenza di Youssef Maleh che da titolare si è fatto ammonire sotto diffida ed è oggi squalificato. Staffetta scontata: Davide Nicola rimette Jacopo Fazzini, che per lo stesso motivo aveva saltato Empoli-Bologna. E può essere anche l’unica novità in vista dell’Inter, anche se ci sono dei ballottaggi. Fra questi l’attacco, con M’Baye Niang favorito su Francesco Caputo e l’ex (ma passato solo dalle giovanili) Mattia Destro.

LE CERTEZZE – Inter-Empoli arriva dopo tre sconfitte consecutive per i toscani, le altre Cagliari e Milan, che hanno interrotto la grande risalita iniziata con l’arrivo di Nicola in panchina. Davanti al portiere Elia Caprile difesa a tre con Bartosz Bereszynski, Sebastian Walukiewicz e Sebastiano Luperto. Sulle fasce, non essendoci nemmeno Ebuehi, scontato Emmanuel Gyasi a destra mentre a sinistra è favorito Giuseppe Pezzella su Liberato Cacace. Accanto al già citato Fazzini ci sarà Razvan Marin, un punto fermo dei toscani in questa stagione. L’alternativa è inserire Viktor Kovalenko, ma per l’ucraino è più fattibile un utilizzo a gara in corso. I due dietro la punta dovrebbero essere Szymon Zurkowski (tornato in azzurro a gennaio) e Nicolò Cambiaghi. Anche se resta qualche minimo dubbio, perché Matteo Cancellieri spinge per avere una maglia. Questa la probabile formazione di Nicola per Inter-Empoli: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.