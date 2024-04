Inter-Empoli, Sommer o Audero titolare? Prevale questa idea

Matteo Barzaghi ha parlato del dubbio tra Sommer e Audero per l’Inter in vista della gara con l’Empoli dopo l’infortunio del portiere svizzero in Nazionale.

IDEA – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Twitter, c’è un’idea che prevale per quanto riguarda la porta dell’Inter tra Sommer e Audero in vista del match con l’Empoli. A seguire le parole del giornalista di Sky Sport nel messaggio pubblicato sul social network. “Alla fine l’idea che prevale è quella di non rischiare. Audero titolare“.

Fonte: Twitter Matteo Barzaghi