Perinetti: «Inter in ritiro, scelta Inzaghi giusta e intelligente. Vi spiego»

Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell’Avellino, ha parlato della scelta di Simone Inzaghi di portare l’Inter in ritiro prima dell’Empoli.

Queste le parole di Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell’Avellino, nel corso di Maracanà della Domenica, in onda su TMW Radio. «La scelta di Inzaghi di portare la squadra in ritiro a Pasqua che segnale è? Inzaghi ha fatto benissimo, una scelta giusta e intelligente. Ci sono ancora 8 partite e matematicamente ancora non ha vinto quindi non si può permettere distrazioni e le feste in famiglia distraggono molto. E poi non va sottovalutata la partita con l’Empoli perché giocare senza l’atteggiamento giusto può essere fatale».