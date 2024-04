Colonnese: «Acerbi? Stasera sarà difficile. Serve una capacità»

Uno degli osservati speciali di Inter-Empoli di stasera sarà inevitabilmente Acerbi, dopo l’assoluzione per il caso Juan Jesus. Colonnese, in collegamento con Radio Sportiva, da ex difensore cerca di capire come il difensore dovrà reagire.

IN CAMPO – Dopo il caso Acerbi-Juan Jesus quest’ultimo ha risposto male sabato, con una prestazione negativa in Napoli-Atalanta 0-3. Il pensiero di Francesco Colonnese: «È chiaro che, dal punto di vista emotivo, queste situazioni non aiutano. Sono difficili, in un mondo in cui il mediatico conta molto di più rispetto ai tempi nostri. Incide, non è facile. Dispiace perché è un ragazzo che aveva fatto molto bene quando aveva giocato l’anno scorso con Luciano Spalletti, quest’anno il suo l’aveva sempre fatto. Da quello che so da ex compagni è un ragazzo molto serio e un professionista valido, però il calcio non dà soddisfazioni: quando sbagli sei punito, ma non è solo colpa di Juan Jesus perché è tutto il Napoli in difficoltà. Stasera per Acerbi sarà anche per lui difficile, perché è stato travolto. Ma l’ha detto anche nell’intervista che era difficile per lui e la sua famiglia. Ci sono tanti vantaggi dal punto di vista mediatico, poi i giocatori devono essere bravi ad avere le capacità di venirne fuori quando va male».