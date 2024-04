Vaciago: «Finché punto a punto con l’Inter la Juventus ci credeva! Poi capito»

La Juventus ha collezionato appena sette punti nelle ultime nove giornate, crollando all’attuale terzo posto. Vaciago, direttore del quotidiano Tuttosport, in collegamento con Radio Sportiva valuta il momento in cui i bianconeri hanno capito di non poter lottare più con l’Inter.

CROLLO VERTICALE – Guido Vaciago prova a dare una motivazione della crisi della Juventus, pur non chiamandola tale: «È iniziata tra il pareggio con l’Empoli e la sconfitta con l’Inter, quando la squadra ha iniziato a capire che non poteva lottare per lo scudetto. Fino a lì ci credeva, era punto a punto e l’aveva anche superata. Anche se era un sorpasso virtuale. Poi si è resa conto che l’Inter era imprendibile e da lì, coi sette punti in nove partite, sembra abbia avuto un momento di down totale anche dal punto di vista psicologico. È chiaro che Massimiliano Allegri non abbia capito come aggiustarlo ed è altrettanto grave: era suo compito capire il momento. Aveva tenuto il passo di quest’Inter che è incredibile, adesso diventa difficile valutare il suo lavoro».