Inter-Empoli, due a parte. Inzaghi ha una volontà: scelta fatta su Skriniar

Inter-Empoli è la sfida in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Inzaghi ha le idee piuttosto chiare sull’undici da schierare

VOLONTÀ – Inter-Empoli è il Monday Night della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo in Supercoppa italiana contro il Milan, verrà accolta da un San Siro in festa ma senza perdere di vista l’obiettivo, ovvero i 3 punti. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, dall’allenamento odierno Inzaghi ha fatto capire di non voler cambiare: «Oggi a parte si sono allenati solo Handanovic e Brozovic. Per quanto riguarda la formazione, si va verso la conferma dell’undici titolare visto in Supercoppa, questa è la volontà. Poi tra stasera e domattina si verificheranno le condizioni di tutti, qualora stessero bene Inzaghi confermerà le scelte».

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez