Colonnese: «Skriniar? Botta per l’ambiente Inter! Soldi hanno prevalso»

Francesco Colonnese, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter e della vicenda Skriniar

BOTTA – Francesco Colonnese parla a proposito della questione Skriniar in casa Inter: «Skriniar? Brutta botta per l’ambiente interista. La sensazione che si aveva dall’esterno era quella di tanta fiducia sulla decisione del ragazzo. Invece i soldi hanno prevalso sul valore affettivo della squadra. Ma non sono sorpreso, solo un illuso poteva pensare che sarebbe rimasto. Quando queste trattative vanno così avanti è perché il giocatore ha deciso di andar via. I giocatori oramai vengono gestiti da procuratori che ti portano a situazioni difficili da cambiare. Dispiace perché aveva dato la sensazione di voler rimanere dopo aver ricevuto la fascia da capitano. Invece è stato tutto molto breve. Cosa deve fare l’Inter? Una situazione complicatissima, quando hai perso un giocatore se arriva qualcuno che ti offre i soldi lo mandi via. Anche se per poco devi pensare di realizzare. L’Inter deve pensare che fra tre mesi non lo ha più, prima o dopo il sostituto va preso. E presumo che lo abbiano già trovato».

REAZIONI – Colonnese parla a proposito dell’imminente match fra Inter ed Empoli: «Reazione spogliatoio su vicenda Skriniar? I calciatori accetteranno la scelta del difensore, dal di fuori si è tifosi, da calciatori lo sapevano già. A me è successo in passato, fra compagni si parla. Lo si accetta e lo si rispetta. Tra compagni di squadra non accadrà sicuramente nulla, al livello ambientale sicuramente».