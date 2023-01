Lukaku, da prima a terza scelta di Inzaghi! Inter-Empoli occasione giusta

Lukaku è pronto per Inter-Empoli, sfida in programma lunedì alle 20.45 a San Siro (vedi ultime). Il belga, in realtà, era in panchina anche a Riad in occasione della finale di Supercoppa italiana ma non è entrato in campo. La sfida contro i toscani potrebbe essere l’occasione giusta per l’ennesima ripartenza

OCCASIONE – Romelu Lukaku non è ancora tornato in campo dopo l’infiammazione che lo ha tenuto ai box fino alla finalissima di Supercoppa italiana contro il Milan. Il belga, anche in quell’occasione, ha guardato i compagni dalla panchina ma Inter-Empoli è la partita giusta per rimettersi in carreggiata. Il numero 90 nerazzurro quasi certamente non scenderà in campo dal 1′, anche perché Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di rinunciare al tandem Lautaro Martinez-Edin Dzeko che tanto bene sta facendo.

Lukaku, da punta di diamante del mercato estivo a terza scelta di Inzaghi

Attualmente Lukaku è di fatto la terza scelta del tecnico piacentino che contro l’Empoli potrebbe concedergli uno spezzone di gara. L’ex Chelsea ha tantissima voglia di farsi notare e mettere in difficoltà Inzaghi, ma va da sé che la migliore condizione è ancora lontanissima. In ogni caso, l’Inter ha bisogno di tutti d’ora in avanti visti i tanti impegni tra campionato e Coppe. Sarà la volta buona?