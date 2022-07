Inter, due assenti sicuri contro il Monaco: cosa c’è dietro questa scelta – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi oggi dovrà fare inevitabilmente a meno di due giocatori. Entrambi, non a caso, potrebbero salutare il club nei prossimi giorni.

DUE ASSENTI – L’Inter oggi alle 20:30 scenderà in campo per la terza amichevole pre-stagionale contro il Monaco. Simone Inzaghi avrà tutta la squadra a disposizione (vedi QUI), e anche Roberto Gagliardini da poco recuperato. Chi non ci sarà, invece, sono i due amici Milan Skriniar e Andrea Pinamonti, nei giorni scorsi avvistati insieme a Milano mentre i compagni giocavano l’amichevole in Svizzera contro il Lugano. I due giocatori, non a caso, potrebbero rappresentare le prossime due cessioni del club, ma secondo il Corriere dello Sport il motivo della loro assenza è legato a questioni fisiche. Milan Skriniar lavora ancora a parte, mentre l’ex Empoli ha da poco recuperato dal problema muscolare e rischiarlo non è consigliato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti