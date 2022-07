Inter-Monaco, squadra (quasi) al completo per Inzaghi: le scelte – CdS

Inter praticamente al completo oggi per la terza amichevole pre-stagionale contro il Monaco alle 20:30. Disponibili anche i nazionali. Di seguito le possibili scelte di mister Simone Inzaghi.

TEST – Terza amichevole per l’Inter di Simone Inzaghi, ma questa volta alza l’asticella. La sfida contro il Monaco oggi alle 20:30 a Ferrara sarà inevitabilmente un test più tosto rispetto i primi due disputati contro Milanese e Lugano. Il tecnico piacentino avrà praticamente tutta la squadra a disposizione compresi i nazionali tornati ad allenarsi solamente mercoledì, per loro sicuramente uno spezzone di partita a parte Federico Dimarco che potrebbe anche giocare titolare. Tra i giocatori arrivati “dopo”, Edin Dzeko è pronto per giocare avendo anticipato di due giorni l’arrivo ad Appiano Gentile. In attacco, almeno inizialmente, dovrebbero giocare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ieri avversari in allenamento con il belga vincitore (in coppia proprio con il bosniaco). Saranno della partita anche Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e… Alexis Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti