Fabbian e Mulattieri richiesti fortemente da due squadre in Serie B – CdS

Fabbian e Mulattieri presto andranno a giocare altrove. Per il primo significherebbe un salto di qualità rispetto il settore Primavera. Il secondo, invece, ha già avuto esperienza all’estero. Entrambi i calciatori interessano alle stesse squadre in Serie B.

DUE RICHIESTE – Fabbian dopo la stagione da protagonista con l’Inter Primavera e la vittoria dello scudetto, è pronto a fare un salto di qualità importante. Mulattieri, invece, dopo l’esperienza in Olanda, potrebbe tornare a giocare in Italia anche se le richieste all’estero non mancano. Come gran parte dei giovani di proprietà dell’Inter, l’interesse tra Serie A e Serie B è elevatissimo, e per questi due da segnalare l’interesse concreto di Reggina (del nuovo tecnico Filippo Inzaghi) e Frosinone.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.