Bremer, la Juventus vuole superare l’Inter in extremis: una strategia – TS

Gleison Bremer è sempre più vicino all’Inter. Secondo Tuttosport però la Juventus tenta il soprasso in extremis sui nerazzurri

AFFONDO – Gleison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però, nonostante ci sia ottimismo per l’arrivo del brasiliano alla corte di Simone Inzaghi, la Juventus non ha intenzione di mollare la presa. I bianconeri, infatti, proveranno il sorpasso in extremis ai danni dell’Inter che, da tempo, ha l’accordo col giocatore ed adesso sta provando ad accelerare anche con il Torino. Difficile che la Juventus possa pensare di anticipare l’offerta dei nerazzurri, ma non impossibile: è probabile, spiega il quotidiano, che l’affondo bianconero possa arrivare nel caso in cui si prolungasse ulteriormente lo stallo fra il Torino e l’Inter. Saranno ore decisive per il futuro di Bremer.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia