Giannini ci crede: «Dybala? Con lui, Roma tra le prime tre in Serie A!»

Giuseppe Giannini, ex centrocampista della Roma, in un’intervista al Corriere dello Sport crede nell’arrivo di Dybala in giallorosso e del salto di qualità in Serie A.

COME BATISTUTA – Giannini esprime la sua opinione riguardo il possibile arrivo dell’argentino in giallorosso: «Dybala alla Roma sarebbe un colpo fantastico. Il più entusiasmante dopo l’acquisto di Batistuta. Dove potrebbe arrivare la squadra con lui? Speriamo di poterlo scoprire. Di diritto con le prime tre, a mio avviso. Con Dybala e Abraham davanti, una buona difesa, l’organizzazione in copertura che dà Mourinho penso proprio che possa inserirsi tra Juventus, Inter e Milan».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti