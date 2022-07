Skriniar e Pinamonti a Milano vanno a cena insieme: «Pomeriggio tra amici»

Skriniar e Pinamonti non sono partiti con la squadra per la prima amichevole estiva contro il Lugano e hanno passato un pomeriggio insieme.

IN COMPAGNIA – Milan Skriniar e Andrea Pinamonti questo pomeriggio non sono partiti con la squadra in direzione Svizzera per la prima amichevole contro il Lugano (terminata 1-4) e sono rimasti insieme in un pomeriggio definito comunque «tranquillo» da entrambi i calciatori, avvistati a Milano. Alla domanda riguardo a possibili trattative di mercato – Paris Saint-Germain su tutti -, i giocatori hanno ribadito: «pomeriggio tranquillo tra amici, adesso andiamo a cena insieme».