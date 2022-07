Dybala aspetta ancora l’Inter! Ma serve accelerare: Napoli in agguato – TS

Dybala è l’oggetto del desiderio dei tifosi dell’Inter che lo hanno chiesto a gran voce a Marotta. Ma adesso serve accelerare: Napoli (e non solo) in agguato

FUTURO – Paulo Dybala a breve definirà il suo futuro. Secondo Tuttosport, l’argentino è ancora in attesa dell‘Inter, dopo la scelta compiuta ormai oltre un mese fa. Ma la “Joya” non può attendere i nerazzurri in eterno: nelle ultime ore si sono rifatte sotto di prepotenza sia Roma che Napoli. I giallorossi però non possono offrire la Champions League e la loro offerta è subordinata alla partenza di Zaniolo. I partenopei sono alla ricerca del colpo mediatico, dopo la partenza di Koulibaly, ma la trattativa con l’entourage di Dybala per i diritti d’immagine potrebbe rappresentare un ostacolo. L’Inter, dal canto suo, non può ancora affondare il colpo: è necessaria l’uscita di Sanchez, che non ha ancora trovato squadra. Una volta partito il cileno partirà l’affondo decisivo: Dybala sarà ancora lì ad attendere?

Fonte: Tuttosport – Federico Masini