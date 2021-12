Inter, Darmian per metà in gruppo! Inzaghi predica massimo impegno

L’Inter, dopo la vittoria sul Cagliari e la conquista del primo posto in classifica, si appresta a sfidare la Salernitana venerdì alle ore 20.45. Secondo quanto rivelato da Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Darmian ha fatto una parte di allenamento in gruppo

ATTENZIONE – L’Inter dopo la vittoria sul Cagliari con tanto di primo posto in classifica, si appresta venerdì sera a sfidare la Salernitana. Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport 24, svela quanto Simone Inzaghi stia spronando la squadra nonostante l’impegno possa sembrare non proibitivo: «Inzaghi nell’allenamento odierno incitava la squadra al massimo impegno».

GRADUALE RECUPERO – Intanto Matteo Darmian ha ricominciato a lavorare in gruppo: «Darmian oggi ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una parte individualmente. Vedremo fino a venerdì come andrà. Alexis Sanchez va gestito: vedremo se ci sarà ancora lui dal 1′ contro i campani».